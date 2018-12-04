Пристрастие к просмотру порноматериалов вызывает психологические проблемы у людей
Британские исследователи сообщают, что пристрастие к просмотру порноматериалов приводит к появлению проблем эмоционального и психологического характера как у мужчин, так и у женщин. По заявлениям ученых, ситуация усугубляется тем, что ежегодно количество порнозависимых людей увеличивается.
Специалист в области сексологии из Лондона Ангела Грегори встревожена тем, что сейчас наметилась тенденция по привлечению к просмотру видеороликов «для взрослых» все большего числа лиц подросткового возраста. Она отмечает, что раньше информацию о сексе молодые люди узнавали от мам и пап, а теперь она является общедоступной, нужно всего лишь зайти в интернет, причем можно сделать это абсолютно конфиденциально. Это является причиной возникновения у подростков эмоциональных и психологических проблем.
Более того, как и любому зависимому, любителю порноматериалов для достижения эйфории рано или поздно захочется увеличивать количество просмотров, а также искать разнообразные сюжеты, новые для него. Специалисты обращают внимание на то, что излишняя привязанность к просмотру материалов сексуального характера может стать причиной увеличения извращений на это почве, следовательно, оставлять это явление без контроля нельзя.
Специалист в области сексологии из Лондона Ангела Грегори встревожена тем, что сейчас наметилась тенденция по привлечению к просмотру видеороликов «для взрослых» все большего числа лиц подросткового возраста. Она отмечает, что раньше информацию о сексе молодые люди узнавали от мам и пап, а теперь она является общедоступной, нужно всего лишь зайти в интернет, причем можно сделать это абсолютно конфиденциально. Это является причиной возникновения у подростков эмоциональных и психологических проблем.
Более того, как и любому зависимому, любителю порноматериалов для достижения эйфории рано или поздно захочется увеличивать количество просмотров, а также искать разнообразные сюжеты, новые для него. Специалисты обращают внимание на то, что излишняя привязанность к просмотру материалов сексуального характера может стать причиной увеличения извращений на это почве, следовательно, оставлять это явление без контроля нельзя.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 23:00