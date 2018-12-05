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Ford зарегистрировал новое товарное имя Mach E

Руководство популярного автобренда Ford зарегистрировало очередное новое товарное имя. Речь идёт о названии Mach E.

Ford зарегистрировал новое товарное имя Mach E


Согласно предварительным данным, новое имя предназначено для нового современного электрического кроссовера, который в истории Ford является первым. В настоящее время имеются сведения, что полностью электрическую версию кросса бренда презентуют в 2019 году. Автомобиль в продажу должен поступить уже через два года. Транспортное средство наделят рядом элементов дизайна спортивного популярного купе Mustang. Автомобиль, не подзаряжаясь, сможет преодолеть свыше 480 км. Пока неизвестна цена на эту машину. Также нет сведений о рынках сбыта транспортного средства. По мнению руководства бренда, выход полностью электрического нового кросса обеспечит марке выход из кризиса.

«Dni24» ранее передавали, что азиатским автобрендом SsangYong была презентована версия внедорожника Rexton DKR. Этот автомобиль в 2019 году планируют для участия в марафоне «Дакар».



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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