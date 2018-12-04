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Ксения Шойгу: Новая «Гонка» ждёт своих героев

Чуть больше пяти лет назад перед российскими любителями активного отдыха открылись новые горизонты – Ксения Шойгу и команда её единомышленников запустила спортивную игру «Гонка героев».

И если в 2013 году, в первых никому не известных соревнованиях участвовало всего около трёхсот человек, то сегодня любительские состязания превратились в полноценный спортивный бренд – «Лигу героев», поддерживаемую и спонсируемую крупными коммерческими компаниями, такими как «Toyota», «World class», и «Шишкин лес».
Ксения Шойгу: Новая «Гонка» ждёт своих героев

Со временем гонке даже удалось выйти на международный уровень, что говорит о преодолении нашим любительским спортом своеобразного психологического барьера.

Но самое приятное в «Гонке героев» это возможность найти единомышленников. Людей, родных по духу, родных своими увлечениями и интересами. И даже если Вы – стеснительный человек, то помните – Вы будете обречены на новые приятные знакомства.

А если Вы уже решились принять участие в ближайшей «Гонке героев», которая состоится 16 февраля в Москве, в ландшафтном парке «Митино», то найти свою команду на забег Вы можете уже сейчас на официальном сайте «Гонки героев», либо на странице «Гонки» в социальной сети.

Ксения Шойгу: Новая «Гонка» ждёт своих героев
Ксения Шойгу – одна из создателей «Гонки героев»

А если Вы всё же пока не готовы преодолевать препятствия и испытать свои мышцы на прочность, то помните – участие в качестве зрителей бесплатное. Ведь любое приобщение к спорту лучше вечера перед телевизором.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 19:41

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