Ученые: Беременность способна изменить женский мозг





В период вынашивания будущего ребенка между плодом и матерью возникает взаимосвязь, приводящая к определенным изменениям в коре органа, что также относится к слою серого вещества. Потому женщины в такой период бывают чрезмерно эмоциональными и страдают от забывчивости, так как они думают о проблемах малыша.Специалисты исследовали мозг у добровольцев в возрасте 22-39 лет. Они заметили вышеуказанные изменения у многих будущих мам, а также не собираются завершать работу в данном направлении.