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Ученые: Беременность способна изменить женский мозг

Канадские ученые сделали новое открытие. Они выяснили, что беременность способна изменить женский мозг, опубликовав результаты работы в профильных изданиях.
Ученые: Беременность способна изменить женский мозг

В период вынашивания будущего ребенка между плодом и матерью возникает взаимосвязь, приводящая к определенным изменениям в коре органа, что также относится к слою серого вещества. Потому женщины в такой период бывают чрезмерно эмоциональными и страдают от забывчивости, так как они думают о проблемах малыша.

Специалисты исследовали мозг у добровольцев в возрасте 22-39 лет. Они заметили вышеуказанные изменения у многих будущих мам, а также не собираются завершать работу в данном направлении.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00

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