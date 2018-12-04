Анна Нетребко в космическом платье восхитила публику Lyric Opera в Чикаго

Анна Нетребко поделилась с пользователями Instagram своим восторгом от прошедшего в Lyric Opera в Чикаго концерта. Совместным выступлением с Дженнифер Джонсон Кано и Малкольмом Мартино отечественная оперная дива в космическом платье просто покорила зарубежную публику. В своей публикации звезда призналась, что испытала невероятный восторг, когда зал аплодировал ей стоя, выкрикивая восхищённые слова благодарности прямо из толпы.Перед своей поездкой в Чикаго Анна Нетребко не менее блистательно выступила с мужем Юсефом Эйвазовым на сцене Большого театра, где представила слушателям лучшие сцены из избранных произведения Верди.