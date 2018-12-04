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Анна Нетребко в космическом платье восхитила публику Lyric Opera в Чикаго

Российская знаменитость Анна Нетребко в космическом платье восхитила публику Lyric Opera в Чикаго. Оперная дива считает великой честью своё выступление на сцене, где ранее много раз пела Мария Калас.

Анна Нетребко в космическом платье восхитила публику Lyric Opera в Чикаго


Анна Нетребко поделилась с пользователями Instagram своим восторгом от прошедшего в Lyric Opera в Чикаго концерта. Совместным выступлением с Дженнифер Джонсон Кано и Малкольмом Мартино отечественная оперная дива в космическом платье просто покорила зарубежную публику. В своей публикации звезда призналась, что испытала невероятный восторг, когда зал аплодировал ей стоя, выкрикивая восхищённые слова благодарности прямо из толпы.

Перед своей поездкой в Чикаго Анна Нетребко не менее блистательно выступила с мужем Юсефом Эйвазовым на сцене Большого театра, где представила слушателям лучшие сцены из избранных произведения Верди.



 
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Культура
Добавил: Oksana Сегодня, 20:14

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