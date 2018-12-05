УАЗ представил обновленный вариант грузового авто "Профи"
Представители бренда УАЗ представили обновленный вариант грузового транспортного средства "Профи". Специалисты существенно усилили рессоры авто. При этом увеличился в толщине задний стабилизатор.
Инженерами автобренда была проведена очень большая работа, направленная на поиск, а также исправление недостатков данной версии. Производитель в первую очередь усилил рессоры. А также стабилизаторы. Это позволяет упростить транспортировку тяжелых грузов. Также стала лучше шумоизоляция в транспортном средстве. Чтобы улучшить уровень комфорта, транспортное средство оснастили системой круиз-контроля. В новинке имеются поручни, позволяющие водителям упростить подъем в салон транспортного средства. В стандартной комплектации обновленной версии УАЗ Профи имеется силовая установка на 149 «лошадок». Транспортное средство расценивается в 786 500 руб.
«Dni24» накануне сообщили, что автобренд Ravon на территории Российской Федерации отзывает транспортные средства версии Nexia R3 в количестве 5 200 экземпляров.
Инженерами автобренда была проведена очень большая работа, направленная на поиск, а также исправление недостатков данной версии. Производитель в первую очередь усилил рессоры. А также стабилизаторы. Это позволяет упростить транспортировку тяжелых грузов. Также стала лучше шумоизоляция в транспортном средстве. Чтобы улучшить уровень комфорта, транспортное средство оснастили системой круиз-контроля. В новинке имеются поручни, позволяющие водителям упростить подъем в салон транспортного средства. В стандартной комплектации обновленной версии УАЗ Профи имеется силовая установка на 149 «лошадок». Транспортное средство расценивается в 786 500 руб.
«Dni24» накануне сообщили, что автобренд Ravon на территории Российской Федерации отзывает транспортные средства версии Nexia R3 в количестве 5 200 экземпляров.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00