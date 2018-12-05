АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

УАЗ представил обновленный вариант грузового авто "Профи"

Представители бренда УАЗ представили обновленный вариант грузового транспортного средства "Профи". Специалисты существенно усилили рессоры авто. При этом увеличился в толщине задний стабилизатор.

УАЗ представил обновленный вариант грузового авто "Профи"


Инженерами автобренда была проведена очень большая работа, направленная на поиск, а также исправление недостатков данной версии. Производитель в первую очередь усилил рессоры. А также стабилизаторы. Это позволяет упростить транспортировку тяжелых грузов. Также стала лучше шумоизоляция в транспортном средстве. Чтобы улучшить уровень комфорта, транспортное средство оснастили системой круиз-контроля. В новинке имеются поручни, позволяющие водителям упростить подъем в салон транспортного средства. В стандартной комплектации обновленной версии УАЗ Профи имеется силовая установка на 149 «лошадок». Транспортное средство расценивается в 786 500 руб.

«Dni24» накануне сообщили, что автобренд Ravon на территории Российской Федерации отзывает транспортные средства версии Nexia R3 в количестве 5 200 экземпляров.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, когда супруги прекращают ругаться
УАЗ представил обновленный вариант грузового авто
Ученые: Беременность способна изменить женский
Умные часы Asus VivoWatch BP начали продавать в
Ravon отзывает в России 5 200 экземпляров Nexia R3
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
Пристрастие к просмотру порноматериалов вызывает
Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram
NASA показало огромного дельфина на снимках
Актер из сериала "Универ" Виталий Ендовицкий
Ани Лорак примерила шляпу волшебницы на дне
Юлия Высоцкая опровергла слухи о разрыве
Настасья Самбурская похвасталась соблазнительным
Анна Нетребко в космическом платье восхитила
Седокова поделилась любимыми цитатами великих
Известные личности, женившиеся на родственниках
Анна Семенович сделала снимок на фоне Колизея в
На МКС появился новый участник экипажа -
Ксения Шойгу: Новая «Гонка» ждёт своих героев
Бард Александр Новиков выступил за введение
Ученые: Брюссельская капуста поможет ускорить
Ксения Собчак со звёздами шоубиза побывала на
Учёные: Большинство одиночек считает секс-роботов
Saxo Bank прогнозирует коллапс мировой экономики
Александра Черно призналась, что находится на
Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова задумалась,
Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth
Жену звезды Дома-2 Вальтера Соломенцева выгнали с
В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся
Нюша задумалась о пользе раннего развития для
Просмотреть все новости