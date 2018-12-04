Седокова поделилась любимыми цитатами великих женщин, среди которых Монро и Софи Лорен





Подписчики Анны Седоковой в Instagram теперь знают, кого она считает своими кумирами. Об этом певица рассказала сама, когда опубликовала пост с самыми любимыми цитатами великих женщин, в список которых отнесла Мэрилин Монро, Тейлор Свифт и Софи Лорен. Пользователи Сети оценили представленные им цитаты, но, к сожалению певицы, не все поняли, как мудрые высказывания и рассуждения о жизни связаны с глубоким декольте самой Седоковой на фотографии к публикации. В комментариях под постом фолловеры поддержали свою любимицу тёплыми словами, кто-то посчитал, что певица уже достигла того уровня, когда публика может смело начинать цитировать её собственные высказывания.Несмотря на восторг поклонников, хейтеры же уверены в том, что певица таким образом лишь продемонстрировала своё желание стать независимой «бунтаркой», ломающей сложившиеся в обществе стереотипы, которая никогда не станет скрывать своих истинных чувств и желаний. За 5 часов с момента публикации откровения Анны Седоковой собрали более 70 тысяч отметок «мне нравится».