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Седокова поделилась любимыми цитатами великих женщин, среди которых Монро и Софи Лорен

Популярная ныне Анна Седокова рассказала фанатам о своих любимых цитатах великих женщин, таких как Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Софи Лорен. Певица откровенно призналась, что изо всех сил стремится стать такой же, как эти мудрые знаменитости.

Седокова поделилась любимыми цитатами великих женщин, среди которых Монро и Софи Лорен


Подписчики Анны Седоковой в Instagram теперь знают, кого она считает своими кумирами. Об этом певица рассказала сама, когда опубликовала пост с самыми любимыми цитатами великих женщин, в список которых отнесла Мэрилин Монро, Тейлор Свифт и Софи Лорен. Пользователи Сети оценили представленные им цитаты, но, к сожалению певицы, не все поняли, как мудрые высказывания и рассуждения о жизни связаны с глубоким декольте самой Седоковой на фотографии к публикации. В комментариях под постом фолловеры поддержали свою любимицу тёплыми словами, кто-то посчитал, что певица уже достигла того уровня, когда публика может смело начинать цитировать её собственные высказывания.
Седокова поделилась любимыми цитатами великих женщин, среди которых Монро и Софи Лорен

Несмотря на восторг поклонников, хейтеры же уверены в том, что певица таким образом лишь продемонстрировала своё желание стать независимой «бунтаркой», ломающей сложившиеся в обществе стереотипы, которая никогда не станет скрывать своих истинных чувств и желаний. За 5 часов с момента публикации откровения Анны Седоковой собрали более 70 тысяч отметок «мне нравится».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:07

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