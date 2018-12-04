Ксения Собчак со звёздами шоубиза побывала на юбилее Vogue

Накануне российский филиал модного издания Vogue отмечал 20-летний юбилей. Для поздравлений гламурному журналу в Новую Третьяковскую галерею съехались почти все знаменитости отечественного шоу-бизнеса.Нет смысла говорить, что почти все соответствовали адекватному дресс-коду, а также теме светского раута — «Цветы в Vogue» (Flowers in Vogue).Жена Максима Виторгана тоже не отставала от своих звёздных товарок и предстала в элегантном и воздушном Fashion-наряде.Кроме Ксении на вечеринке были очаровательные дамы: Ляйсан Утяшева, Оксана Акиньшина, Татьяна Навка, Кристина Орбакайте, Тина Канделаки, Екатерина Вилкова, Юлианна Караулова, Сати Казанова и многие-многие другие.Среди мужской братии богемных представителей были замечены Павел Воля и Дима Билан.Ведущим был Иван Дорн, который спел кавер-версии лучших песен восьмидесятых-девяностых. Диджей Луиза Чен закончила этот вечер шикарной дискотекой.