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Ксения Собчак со звёздами шоубиза побывала на юбилее Vogue

Журналист и светская львица Ксения Собчак не пропускает ни одного богемного мероприятия.

Накануне российский филиал модного издания Vogue отмечал 20-летний юбилей. Для поздравлений гламурному журналу в Новую Третьяковскую галерею съехались почти все знаменитости отечественного шоу-бизнеса.

Ксения Собчак со звёздами шоубиза побывала на юбилее Vogue

Нет смысла говорить, что почти все соответствовали адекватному дресс-коду, а также теме светского раута — «Цветы в Vogue» (Flowers in Vogue).

Жена Максима Виторгана тоже не отставала от своих звёздных товарок и предстала в элегантном и воздушном Fashion-наряде.

Ксения Собчак со звёздами шоубиза побывала на юбилее Vogue

Кроме Ксении на вечеринке были очаровательные дамы: Ляйсан Утяшева, Оксана Акиньшина, Татьяна Навка, Кристина Орбакайте, Тина Канделаки, Екатерина Вилкова, Юлианна Караулова, Сати Казанова и многие-многие другие.

Ксения Собчак со звёздами шоубиза побывала на юбилее Vogue

Среди мужской братии богемных представителей были замечены Павел Воля и Дима Билан.

Ведущим был Иван Дорн, который спел кавер-версии лучших песен восьмидесятых-девяностых. Диджей Луиза Чен закончила этот вечер шикарной дискотекой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:11

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