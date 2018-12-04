Жену звезды Дома-2 Вальтера Соломенцева выгнали с детьми из квартиры





Съёмные квадраты ежемесячно семье оплачивал отец Павел Островский, который на одном из федеральных каналов заявил, что берет шефство над многодетной матерью.Всё было хорошо до того момента, пока на голову семьи не свалились проблемы арендодателя. Дело в том, что по личным обстоятельствам ему негде жить самому, поэтому он попросил собрать вещи до середины декабря.Однако Галина не захотела медлить и изъявила желание съехать побыстрее. Вариант у семьи оказался один - это их зимний домик, который требует срочного ремонта и утепления. Экс-участник Дома-2 Вальтер предложил жене пожить немного в квартире, пока он обустроит холодный дом. Но Галина была непреклонна, ведь скоро праздники и предстоит много дел в месте, где они будут встречать Новый год.Также Галина Гаджиева в своём Instagram рассказала о том, что не доверяет супругу, ведь в любой момент он может в очередной раз бросить её с детьми и окунуться с головой в новую интрижку, забыв обо всём.