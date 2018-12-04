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Анна Семенович сделала снимок на фоне Колизея в Риме

Любимая многими певица Анна Семенович сделала свежий снимок на фоне знаменитого Колизея в Риме. Подписчики отдыхающей в Италии звезды оценили старания фотографа, удачно подобравшего ракурс кадра.

Анна Семенович сделала снимок на фоне Колизея в Риме


Анна Семенович не так давно отправилась в свой предновогодний отпуск по Европе. Певица решила хорошо набраться сил и впечатлений перед предстоящей праздничной суетой, а своим поклонникам регулярно показывает лучшие моменты из путешествия. Так, в очередной Instagram-публикации певица продемонстрировала собственный снимок на фоне знаменитого Колизея в Риме, на котором она будто бы сама излучает солнечный свет. Подписчики профиля Анны Семенович положительно отозвались не только об отдыхе любимицы, но и о способностях фотографа, ведь ракурс для снимка тот подобрал весьма удачный.

Сама же Семенович совсем скоро вернётся в Россию, где, как и принято популярным звёздам в канун новогодних праздников, окунётся с головой в работу. Фолловеры продолжают наблюдать за обновлениями профиля певицы в Instagram, надеясь увидеть там ещё много не менее впечатляющих, чем снимок на фоне Колизея, кадров.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:52

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