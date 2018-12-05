Умные часы Asus VivoWatch BP начали продавать в России
Умные часы версии Asus VivoWatch BP, обладающие функцией тонометра, начали реализовывать на территории России. Данным устройством могут заинтересоваться гипертоники.
Модель наделена технологией HealthAI, предназначенной для круглосутосного отслеживания изменений артериального давления, а также анализа состояния человеческого организма. Контролем артериального давления занимается система, которая включает два электрокардиографических датчика медицинского класса, фотоплетизмографический сенсор. В данном случае замер можно произвести на протяжении 20 сек. При этом необязательно садиться, а также поднимать руку. Часы используют собранную информацию для составления персональных рекомендаций касательно поддержания здорового образа жизни (какое количество шагов нужно пройти в день, желательная длительность сна и т.д.). Технологию HealthAI реализовали в ASUS HealthConnect под ОС Android, а также iOS.
Часы оснащаются модулем BLE, акселерометром, встроенным GPS-датчиком, цветным ЖК-экраном. Степень защиты корпуса - IP67. Устройство весит 35 г. Время автономной работы модели в обычном режиме составляет 28 дней. Asus VivoWatch BP стоят 12 990 рублей.
Модель наделена технологией HealthAI, предназначенной для круглосутосного отслеживания изменений артериального давления, а также анализа состояния человеческого организма. Контролем артериального давления занимается система, которая включает два электрокардиографических датчика медицинского класса, фотоплетизмографический сенсор. В данном случае замер можно произвести на протяжении 20 сек. При этом необязательно садиться, а также поднимать руку. Часы используют собранную информацию для составления персональных рекомендаций касательно поддержания здорового образа жизни (какое количество шагов нужно пройти в день, желательная длительность сна и т.д.). Технологию HealthAI реализовали в ASUS HealthConnect под ОС Android, а также iOS.
Часы оснащаются модулем BLE, акселерометром, встроенным GPS-датчиком, цветным ЖК-экраном. Степень защиты корпуса - IP67. Устройство весит 35 г. Время автономной работы модели в обычном режиме составляет 28 дней. Asus VivoWatch BP стоят 12 990 рублей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00