Умные часы Asus VivoWatch BP начали продавать в России





Модель наделена технологией HealthAI, предназначенной для круглосутосного отслеживания изменений артериального давления, а также анализа состояния человеческого организма. Контролем артериального давления занимается система, которая включает два электрокардиографических датчика медицинского класса, фотоплетизмографический сенсор. В данном случае замер можно произвести на протяжении 20 сек. При этом необязательно садиться, а также поднимать руку. Часы используют собранную информацию для составления персональных рекомендаций касательно поддержания здорового образа жизни (какое количество шагов нужно пройти в день, желательная длительность сна и т.д.). Технологию HealthAI реализовали в ASUS HealthConnect под ОС Android, а также iOS.Часы оснащаются модулем BLE, акселерометром, встроенным GPS-датчиком, цветным ЖК-экраном. Степень защиты корпуса - IP67. Устройство весит 35 г. Время автономной работы модели в обычном режиме составляет 28 дней. Asus VivoWatch BP стоят 12 990 рублей.