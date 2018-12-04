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На МКС появился новый участник экипажа - говорящий робот по имени Саймон

На международной космической станции приступили к испытаниям искусственного интеллекта. Нового участника экипажа зовут Саймон и он умеет разговаривать.
На МКС появился новый участник экипажа - говорящий робот по имени Саймон

Устройство запустил немецкий космонафт-геофизик Александр Герст. По задумке разработчиков, робот Саймон должен свободно передвигаться по борту станции оказывая поддержку персоналу. Основная его функция поиск и озвучивание запрашиваемой информации. Помимо своих базовых функций, ИИ способен вступить в диалог, устроить викторину с загадками, развеселить смешной шуткой и даже поддержать задушевную беседую.

Если испытания Саймона пройдут успешно, то этот искусственный интеллект станет основой для новейшего типа устройств предназначенных для работы не только в космосе.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:44

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