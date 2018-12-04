Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с Катей Зиновьевой из-за ее мамы





Первый конфликт между Денисом и его потенциальной тещей начался на проекте, когда женщина затронула самого Давыдова и его родную дочь. Затем она начала постоянно наговаривать Кате гадости про молодого человека прямо в его присутствии и прямо заявляла, что ей нужен состоятельный и красивый муж. Все это и многое другое Денис рассказал в эксклюзивном интервью Dom2Life.ru.Также молодой человек утверждает, что Лилия Шумакова требовала от него оставить дочь в покое и не манипулировать ее чувствами.Давыдов пригрозил женщине, что выльет на нее много грязи, если она не успокоится. Тем более что недавно Денис хотел предложить Кате помощь, но понял что у ее мамы другие планы.В завершение своих разоблачений, Денис Давыдов заявил, что теперь он счастлив и у него все хорошо.