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Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с Катей Зиновьевой из-за ее мамы

Бывший участник «Дома-2» Денис Давыдов рассказал своим поклонникам, почему он вынужден был расстаться с Катей Зиновьевой. Оказалось, что камнем преткновения в их отношениях стала мать Кати, которая буквально «лезла во все щели» и пыталась оградить дочь от молодого человека.

Первый конфликт между Денисом и его потенциальной тещей начался на проекте, когда женщина затронула самого Давыдова и его родную дочь. Затем она начала постоянно наговаривать Кате гадости про молодого человека прямо в его присутствии и прямо заявляла, что ей нужен состоятельный и красивый муж. Все это и многое другое Денис рассказал в эксклюзивном интервью Dom2Life.ru.

Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с Катей Зиновьевой из-за ее мамы

Также молодой человек утверждает, что Лилия Шумакова требовала от него оставить дочь в покое и не манипулировать ее чувствами.

Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с Катей Зиновьевой из-за ее мамы

Давыдов пригрозил женщине, что выльет на нее много грязи, если она не успокоится. Тем более что недавно Денис хотел предложить Кате помощь, но понял что у ее мамы другие планы.

Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с Катей Зиновьевой из-за ее мамы

В завершение своих разоблачений, Денис Давыдов заявил, что теперь он счастлив и у него все хорошо.

Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с Катей Зиновьевой из-за ее мамы



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:13

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