Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с Катей Зиновьевой из-за ее мамы
Бывший участник «Дома-2» Денис Давыдов рассказал своим поклонникам, почему он вынужден был расстаться с Катей Зиновьевой. Оказалось, что камнем преткновения в их отношениях стала мать Кати, которая буквально «лезла во все щели» и пыталась оградить дочь от молодого человека.
Первый конфликт между Денисом и его потенциальной тещей начался на проекте, когда женщина затронула самого Давыдова и его родную дочь. Затем она начала постоянно наговаривать Кате гадости про молодого человека прямо в его присутствии и прямо заявляла, что ей нужен состоятельный и красивый муж. Все это и многое другое Денис рассказал в эксклюзивном интервью Dom2Life.ru.
Также молодой человек утверждает, что Лилия Шумакова требовала от него оставить дочь в покое и не манипулировать ее чувствами.
Давыдов пригрозил женщине, что выльет на нее много грязи, если она не успокоится. Тем более что недавно Денис хотел предложить Кате помощь, но понял что у ее мамы другие планы.
В завершение своих разоблачений, Денис Давыдов заявил, что теперь он счастлив и у него все хорошо.
Первый конфликт между Денисом и его потенциальной тещей начался на проекте, когда женщина затронула самого Давыдова и его родную дочь. Затем она начала постоянно наговаривать Кате гадости про молодого человека прямо в его присутствии и прямо заявляла, что ей нужен состоятельный и красивый муж. Все это и многое другое Денис рассказал в эксклюзивном интервью Dom2Life.ru.
Также молодой человек утверждает, что Лилия Шумакова требовала от него оставить дочь в покое и не манипулировать ее чувствами.
Давыдов пригрозил женщине, что выльет на нее много грязи, если она не успокоится. Тем более что недавно Денис хотел предложить Кате помощь, но понял что у ее мамы другие планы.
В завершение своих разоблачений, Денис Давыдов заявил, что теперь он счастлив и у него все хорошо.