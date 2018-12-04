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Бард Александр Новиков выступил за введение цензуры в театре и кино

На своей странице в Facebook бард Александр Новиков высказался в поддержку введения цензуры в театре и кино. До этого о подобной инициативе рассказал Михаил Боярский.

Бард Александр Новиков выступил за введение цензуры в театре и кино


Новиков отметил, что поддерживает слова Боярского двумя руками. По его словам, наконец-то в России появился опытный человек, проживший большую жизнь в киноискусстве, и имеющий полное право размышлять о теперешнем состоянии культуры. Он отметил, что многие деятели отрасли скатились до дешевых ярмарочных представлений и предлагают телезрителю свинство и скотство в качестве эталона нормы.

Музыкант считает, что склоки, маты, постоянное обсуждение чей-то сексуальной жизни превратили «светлое и доброе» телевидение в чучело, которое больше не может воспитывать страну на лучших чувствах человека. Более того, теперь главными героями голубого экрана стали фурии, не имеющие голоса, проститутки, бандюганы и менты.

На минувшей неделе Михаил Боярский выступил с предложением вернуть художественные советы и цензуру. Он считает, что лишь профессионалы имеют право решать, могут ли россияне смотреть то или иное произведение.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:32

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