Бард Александр Новиков выступил за введение цензуры в театре и кино





Новиков отметил, что поддерживает слова Боярского двумя руками. По его словам, наконец-то в России появился опытный человек, проживший большую жизнь в киноискусстве, и имеющий полное право размышлять о теперешнем состоянии культуры. Он отметил, что многие деятели отрасли скатились до дешевых ярмарочных представлений и предлагают телезрителю свинство и скотство в качестве эталона нормы.Музыкант считает, что склоки, маты, постоянное обсуждение чей-то сексуальной жизни превратили «светлое и доброе» телевидение в чучело, которое больше не может воспитывать страну на лучших чувствах человека. Более того, теперь главными героями голубого экрана стали фурии, не имеющие голоса, проститутки, бандюганы и менты.На минувшей неделе Михаил Боярский выступил с предложением вернуть художественные советы и цензуру. Он считает, что лишь профессионалы имеют право решать, могут ли россияне смотреть то или иное произведение.