Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сделала первые шаги с помощью своего папы
Единственная наследница «брендов» реалити-шоу «Дом-2» сделала первые шаги.
На днях Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отпраздновали восемь месяцев своей дочери Василисы. Невзирая на то, что длинноволосая красавица довольно часто становиться объектом для насмешек со стороны телезрителей, к ее малышке и участники проекта и его поклонники относятся довольно хорошо, продолжая искренне радоваться ее успехам.
Считанные часы назад Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором похвастался достижениями своей дочери. На видео запечатлены первые шаги маленькой Василисы, которые она делает с помощью своего папы.
Также Дмитренко поспешил прихвастнуть тем, что Василиса уже сказала первые слова, а еще вовсю ползает и самостоятельно может подняться с коленок, держась при этом за какую-то опору.
Нужно сказать, что поклонникам семейства Рапунцель и Дмитренко очень понравился свежий видеоролик Дмитрия, ведь всего за несколько часов он набрал больше 42 тысяч просмотров и огромное количество положительных комментариев.
Впрочем, и в этот раз без критики не обошлось. В частности, оказалось, что некоторых телезрителей буквально раздражает то, что «брендовая» парочка то и дело устраивает шикарное торжество по случаю Дня Рождения малышки Василисы каждый месяц.
На днях Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко отпраздновали восемь месяцев своей дочери Василисы. Невзирая на то, что длинноволосая красавица довольно часто становиться объектом для насмешек со стороны телезрителей, к ее малышке и участники проекта и его поклонники относятся довольно хорошо, продолжая искренне радоваться ее успехам.
Считанные часы назад Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором похвастался достижениями своей дочери. На видео запечатлены первые шаги маленькой Василисы, которые она делает с помощью своего папы.
«Пускай пока с помощью Папы и Мамы. Топ топ топает Василиска. Мы тебя очень любим» - написал супруг Рапунцель под роликом.
Также Дмитренко поспешил прихвастнуть тем, что Василиса уже сказала первые слова, а еще вовсю ползает и самостоятельно может подняться с коленок, держась при этом за какую-то опору.
«Папапапа, Мамамама, Дадададай говорим» - рассказал Дмитрий.
Нужно сказать, что поклонникам семейства Рапунцель и Дмитренко очень понравился свежий видеоролик Дмитрия, ведь всего за несколько часов он набрал больше 42 тысяч просмотров и огромное количество положительных комментариев.
Впрочем, и в этот раз без критики не обошлось. В частности, оказалось, что некоторых телезрителей буквально раздражает то, что «брендовая» парочка то и дело устраивает шикарное торжество по случаю Дня Рождения малышки Василисы каждый месяц.
«Что за бред устраивать день рождение каждый месяц? Просто скажите, что вам на одежду денег жалко Василисе!» - написала одна из фанаток шоу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:01