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Курс валют на 04.12.2018

Saxo Bank прогнозирует коллапс мировой экономики

По прогнозам экспертов Saxo Bank, грядущий год будет богат на неблагоприятные перемены. В частности, они предрекают появление налога на транспорт, смену руководства компании Tesla и обвал мировой экономики.
Saxo Bank прогнозирует коллапс мировой экономики

Датский инвестиционный банк славится своими ежегодными «повергающими в шок предсказаниями». Обычно прогнозы Saxo Bank освещают наименее правдоподобные ситуации. И несмотря на то, что их предсказания неофициальные и вероятность их реализации всего около 10 процентов, эксперты всё-таки советуют инвесторам прислушиваться к мнению аналитиков.

Прогнозисты полагают, что 2019 год станет годом катаклизмов в связи с глобальным потеплением. Европу настигнет очень высокая температура летом из-за чего ожидаются панические настроения среди населения. Также эксперты добавили, что авиация и судоходство обложат новым всемирным налогом на билеты и общий тоннаж перевозимого груза из расчета выбрасываемых транспортом углеродных отходов в окружающую среду.

Помимо налогов на транспорт, аналитики прогнозируют заключение сделки между компаниями Tesla и Apple. По их мнению, данное соглашение выгодно для обеих сторон и даст одной компании приток инвестиций, а другой выход на рынки электрокаров.

И самый неутешительный прогноз Saxo Bank касается солнечной бури, которая выведет из строя большую половину спутников на орбите западного полушария. Финансовый ущерб аналитики оценивают приблизительно в 2 триллиона долларов.

Также датские эксперты поделились мнением об американском валютном рынке. Он рискует обрушиться из-за смены руководства Федеральной резервной системы США. Ещё они полагают, что Евросоюз в нынешнем состоянии слабо подготовлен к глобальной торговой войне.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:00

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