Saxo Bank прогнозирует коллапс мировой экономики





Датский инвестиционный банк славится своими ежегодными «повергающими в шок предсказаниями». Обычно прогнозы Saxo Bank освещают наименее правдоподобные ситуации. И несмотря на то, что их предсказания неофициальные и вероятность их реализации всего около 10 процентов, эксперты всё-таки советуют инвесторам прислушиваться к мнению аналитиков.Прогнозисты полагают, что 2019 год станет годом катаклизмов в связи с глобальным потеплением. Европу настигнет очень высокая температура летом из-за чего ожидаются панические настроения среди населения. Также эксперты добавили, что авиация и судоходство обложат новым всемирным налогом на билеты и общий тоннаж перевозимого груза из расчета выбрасываемых транспортом углеродных отходов в окружающую среду.Помимо налогов на транспорт, аналитики прогнозируют заключение сделки между компаниями Tesla и Apple. По их мнению, данное соглашение выгодно для обеих сторон и даст одной компании приток инвестиций, а другой выход на рынки электрокаров.И самый неутешительный прогноз Saxo Bank касается солнечной бури, которая выведет из строя большую половину спутников на орбите западного полушария. Финансовый ущерб аналитики оценивают приблизительно в 2 триллиона долларов.Также датские эксперты поделились мнением об американском валютном рынке. Он рискует обрушиться из-за смены руководства Федеральной резервной системы США. Ещё они полагают, что Евросоюз в нынешнем состоянии слабо подготовлен к глобальной торговой войне.