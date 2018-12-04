В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся сапогах





Во время прокладки канализации в лондонском Бермондси археологами был найден скелет XV века. На погибшем в момент смерти были высокие кожаные сапоги, которые невероятно хорошо сохранились. Учёные предполагают, что скелет находится на дне Темзы с 1400-1500-х годов.Погибшему было около 35 лет. Мужчина вёл активный образ жизни, однако страдал остеоартритом. Носил моряк или рыбак дорогие ботфорты, по своей высоте идеально подходящие для захода на глубину.Во время прилива ноги мужчины могли так увязнуть в иле, что его мгновенно накрыло водой. Тело оказалось погребено под слоем земли и лежало лицом вниз. Рука находилась над головой, что указывает на падение.В зубах англичанин, скорее всего, держал верёвку, ведь на них остались характерные отметины. Больше всего археологов удивляет качество сапогов рыбака, ведь кожаные изделия в воде не часто переживают века.