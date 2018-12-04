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В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся сапогах

В Темзе нашли 500-летний скелет рыбака в хорошо сохранившихся кожаных сапогах. Погибнуть мужчина мог от падения в реку.
В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся сапогах

Во время прокладки канализации в лондонском Бермондси археологами был найден скелет XV века. На погибшем в момент смерти были высокие кожаные сапоги, которые невероятно хорошо сохранились. Учёные предполагают, что скелет находится на дне Темзы с 1400-1500-х годов.

Погибшему было около 35 лет. Мужчина вёл активный образ жизни, однако страдал остеоартритом. Носил моряк или рыбак дорогие ботфорты, по своей высоте идеально подходящие для захода на глубину.

Во время прилива ноги мужчины могли так увязнуть в иле, что его мгновенно накрыло водой. Тело оказалось погребено под слоем земли и лежало лицом вниз. Рука находилась над головой, что указывает на падение.
В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся сапогах

В зубах англичанин, скорее всего, держал верёвку, ведь на них остались характерные отметины. Больше всего археологов удивляет качество сапогов рыбака, ведь кожаные изделия в воде не часто переживают века.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:32

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