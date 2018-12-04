Нюша задумалась о пользе раннего развития для дочери





Нюше очень даже по душе такие предложения. Артистка уверена, что занятие спортом с раннего возраста будет полезным для ребенка.О своих открытиях Нюша поделилась с подписчиками микроблога, написав, что очень удобно отдавать дитя в секции с 2 лет. "Например, я не знала, что в балет сейчас в нашей стране можно отдать малыша уже с 2 лет...Получается, кто-то в ясли, а кто-то в балет", - пишет новоиспеченная мамочка.Знаменитость уверена, что такие секции необходимы детям и родителям. Дети развиваются, а родители в это время занимаются любимым делом, считает Нюша.