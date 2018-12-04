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Нюша задумалась о пользе раннего развития для дочери

Певица Нюша родила в начале ноября, но уже всерьез задумалась о пользе раннего развития для крохи-дочери. Звезда российского шоу-бизнеса узнала, что выбирать секции для ребенка можно даже в два года.
Нюша задумалась о пользе раннего развития для дочери

Нюше очень даже по душе такие предложения. Артистка уверена, что занятие спортом с раннего возраста будет полезным для ребенка.

О своих открытиях Нюша поделилась с подписчиками микроблога, написав, что очень удобно отдавать дитя в секции с 2 лет. "Например, я не знала, что в балет сейчас в нашей стране можно отдать малыша уже с 2 лет...Получается, кто-то в ясли, а кто-то в балет", - пишет новоиспеченная мамочка.
Нюша задумалась о пользе раннего развития для дочери

Знаменитость уверена, что такие секции необходимы детям и родителям. Дети развиваются, а родители в это время занимаются любимым делом, считает Нюша.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:24

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