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Финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев похвастался новой девушкой

Известную телеведущую Дома-2 Ольгу Бузову преследует финалист конкурса "Замуж за Бузову" Денис Лебедев

Напомним, что Ольга Бузова совсем недавно искала свою любовь на шоу, именно там она встретила романтичного сыровара, который уже с первого дня покорил сердце девушки.

Финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев похвастался новой девушкой

Но выйдя за проект в Instagram попала информация о том, что улыбчивый и лучезарный Лебедев никто иной, как обычный альфонс и аферист. Несмотря на то, что он пытался оправдаться, выкладывая множество видео с опровержениями, отношения были закончены.

Буквально на днях Денис заявил, что попыток растопить сердце телеведущей Дома-2 больше не будет и он продолжает жить дальше. Долго горевать Денис не стал, буквально через несколько дней парень выложил к себе в Stories фотографию на которой отчётливо видны женские руки, видимо, он попытался показать публике, что его сердце занято новой пассией.

Финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев похвастался новой девушкой

Но поклонники не сложившейся пары сразу заметили странность, ведь местом геолокации Лебедев отметил ресторан "Remy Kitchen Bakery", в котором в этот же вечер отдыхала Ольга Бузова со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым.

Скорее всего, Денис хочет вызвать эмоции ревности у Ольги, или же он просто преследует её и любовь ещё не угасла.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:50

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