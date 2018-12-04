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Александра Черно призналась, что находится на «Доме-2» только ради «рекламных денег»

Самая эпатажная героиня «Дом-2» Александра Черно озвучила сумму своих накоплений, а также отметила, что теперь верит в «проектную дружбу».

Не секрет, что на данный момент Черно и Оганесян активно готовятся к самому важному дню для каждой молодой пары – к свадьбе. Невзирая на то, что они весьма часто встречались с различными проблемами, совсем скоро ребята станут официальными супругами.

Александра Черно призналась, что находится на «Доме-2» только ради «рекламных денег»

Правда, на днях бракосочетание Александры и Иосифа оказалось под угрозой, а все из-за того, что парочка продолжает скандалить и выяснять отношения, а вчера очередная ссора влюбленных и вовсе закончилась дракой. Только вот потасовка не стала для участников весомой причиной отменить свадьбу.

Несколько часов назад Черно опубликовала на официальном портале телепроекта пост, в котором подчеркнула, что они не намерены ничего переносить. По словам девушки, с проекта они не хотели уходить только по одной причине – на «Доме-2» можно заработать неплохие деньги за счет рекламы.

Александра Черно призналась, что находится на «Доме-2» только ради «рекламных денег»

По словам Александры, им с избранником удалось накопить некоторую сумму за время пребывания на реалити-шоу, поэтому принять от кого-то деньги, которые им предлагали их «проектные друзья», им не позволила совесть. Также возлюбленная Иосифа подчеркнула, что теперь точно знает, что на реалити-шоу существует настоящая дружба.

«Да, у нас есть свои сбережения, тысяч 400, но этого мало для того, что мы задумали» - отметила Черно.

Из слов Саши становиться понятно, что финансовый вопрос со свадьбой им все-таки удалось решить с руководством «Дома-2», а это значит, что к своим накоплениям парочке даже не придется касаться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:58

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