АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно без вреда для фигуры
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Ксения Бородина вступилась за мужа Курбана, который выложил фото в маске свиньи

Накануне в Instagram супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова появилось фото, за которое его чуть не растерзали подписчики – мужчина запечатлел себя в маске свиньи.

Сам Курбан с улыбкой поинтересовался у поклонников не слишком ли дерзко получилось, и за сутки эту публикацию «лайкнули» более 100 тысяч раз.

Ксения Бородина вступилась за мужа Курбана, который выложил фото в маске свиньи

Не поскупились подписчики и на комментарии, в которых гневно «распяли» Курбана, за его не мусульманский поступок и обвинили Омарова в насмешке над религией.

Однако Ксения Бородина решила не давать супруга в обиду и объяснила хейтерам, что ей тошно слушать подобных умников, а также поинтересовалась, где это написано, что нельзя трогать религию и тем более указывать людям. Ксения попыталась донести до злопыхателей, что это всего лишь шутка в преддверии Нового года и недоумевает, куда должны спрятаться все мусульмане в год Свиньи.

Ксения Бородина вступилась за мужа Курбана, который выложил фото в маске свиньи

В комментариях мнения разделились, кто то посчитал, что Курбан как мусульманин вообще не должен произносить слово свинья, так как это животное запрещено Кораном. А кто то посмеялся над нелепыми коментами и напомнил, что свинья такое же животное как и все остальные и никуда от этого не деться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth
Жену звезды Дома-2 Вальтера Соломенцева выгнали с
В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся
Нюша задумалась о пользе раннего развития для
Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно
Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с
Ученые: Единороги из Ледникового периода
Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сделала
Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню
Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена
Диана Арбенина хочет порадовать наследников
Финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
В Мельбурне путешественник из будущего
Учёные: Химические соединения из духов и моющих
Ксения Бородина вступилась за мужа Курбана,
Инна Чурикова назвала истинную причину
Учёные: Первый совместный успех влияет на будущие
Ольга Бузова в образе Бритни Спирс поздравила
"Новогодняя джига-дрыга": Стас Костюшкин снял
Вода в кольцах Сатурна не отличается от земной
В России ученые создали сверхполезный кефир с
Дочь покойного Евгения Осина стала участницей
Перед Новым годом россиян ждёт 6-дневная рабочая
Эксперты поделились сведениями о пользе
В Москве в 2020 году появятся современные
Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова
Состоялся релиз стратегии Command Conquer: Rivals
Миссия на Марс решит парадокс массы раннего Солнца
Учёные: Раннее обучение чтению ставит под угрозу
Эксперт NASA: Пришельцы освоили межзвездные
Просмотреть все новости