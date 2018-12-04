Ксения Бородина вступилась за мужа Курбана, который выложил фото в маске свиньи

Сам Курбан с улыбкой поинтересовался у поклонников не слишком ли дерзко получилось, и за сутки эту публикацию «лайкнули» более 100 тысяч раз.Не поскупились подписчики и на комментарии, в которых гневно «распяли» Курбана, за его не мусульманский поступок и обвинили Омарова в насмешке над религией.Однако Ксения Бородина решила не давать супруга в обиду и объяснила хейтерам, что ей тошно слушать подобных умников, а также поинтересовалась, где это написано, что нельзя трогать религию и тем более указывать людям. Ксения попыталась донести до злопыхателей, что это всего лишь шутка в преддверии Нового года и недоумевает, куда должны спрятаться все мусульмане в год Свиньи.В комментариях мнения разделились, кто то посчитал, что Курбан как мусульманин вообще не должен произносить слово свинья, так как это животное запрещено Кораном. А кто то посмеялся над нелепыми коментами и напомнил, что свинья такое же животное как и все остальные и никуда от этого не деться.