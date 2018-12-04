Ольга Бузова в образе Бритни Спирс поздравила волонтеров

Девушка часто копирует образ Дженнифер Лопес, Бейонсе, Шакиры. Вот и в очередной раз девушка очень хотела походить на Бритни Спирс.С самого детства Ольга является поклонницей этой поп-дивы из Соединенных Штатов. И даже в 32 года Ольга не видит ничего зазорного, чтобы полностью копировать образ Бритни.В Instagram девушка предстаёт в образе одной из участниц команды черлидеров, как Бритни на одной из своих композиций. Правда, многие подписчики очень советуют девушке изменить свой сценический стиль.Но, по всей вероятности, российская звезда думает, что если она будет хоть немножко внешние походить на Спирс, то и творчество можно будет поставить рядом.Кстати, девушка прокомментировала фотографию словами поздравления российским волонтерам и напомнила, что завтра будет проходить праздничный концерт и ежегодное вручение вручение премии "Доброволец России-2018".Надо думать, что на этом концерте Ольга споет одну из своих песен.