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Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth загадочный след над Европой и РФ

Два брата, ведущих блог по уфологии, обнаружили на кадрах Google Earth загадочный небесный след над Европой и Россией. Блейк и Бретт полагают, это ещё одно подтверждения того, что за планетой Земля следят инопланетяне.
Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth загадочный след над Европой и РФ

В опубликованном на ресурсе YouTube видеоролике, авторы обратили внимание зрителей на загадочную прямую линию. По их мнению, подобный след характерен для инопланетных космических кораблей. В начале очевидцам странного явления показалось, что это произошёл сбой при съёмке, однако позже они поняли, что это не дефект изображения.

Ролик собрал около двухсот комментариев и мнение пользователей разделилось. Одни полагают, что след действительно имеет инопланетный характер. Однако многие также высказались, что это вполне может быть блик на матрице устройства или же видео изначально сфабриковано с целью ввести людей в заблуждение.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:43

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