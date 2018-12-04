Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth загадочный след над Европой и РФ





В опубликованном на ресурсе YouTube видеоролике, авторы обратили внимание зрителей на загадочную прямую линию. По их мнению, подобный след характерен для инопланетных космических кораблей. В начале очевидцам странного явления показалось, что это произошёл сбой при съёмке, однако позже они поняли, что это не дефект изображения.Ролик собрал около двухсот комментариев и мнение пользователей разделилось. Одни полагают, что след действительно имеет инопланетный характер. Однако многие также высказались, что это вполне может быть блик на матрице устройства или же видео изначально сфабриковано с целью ввести людей в заблуждение.