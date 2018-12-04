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В Мельбурне путешественник из будущего растворился в воздухе перед взрывом грузовика

В Мельбурне путешественник из будущего растворился в воздухе перед взрывом грузовика. Происшествие попало на камеру наблюдения.
В Мельбурне путешественник из будущего растворился в воздухе перед взрывом грузовика

В Сети появилось загадочное видео, где прохожий в Мельбурне бесследно пропадает на глазах у очевидцев. Сразу за исчезновением путешественника грузовой автомобиль попадает в аварию и взрывается. Благодаря записи наружной камеры удалось в подробностях рассмотреть, как и в какой момент незнакомец в капюшоне растворяется.

Мужчина просто идёт по улице вдоль проезжей части, а затем постепенно становится прозрачным и исчезает. Секундой позже по дороге проезжает на высокой скорости грузовик, который попадает в опасное ДТП.

Очевидцы предполагают, что путешественник мог знать об аварии, поскольку явился из будущего. Чтобы не получить травму, неизвестный принимает решение вернуться в своё время.

Скептики думают, что исчезновение тёмного силуэта выполнено посредством редактирования видео. Фон позади путешественника не движется, поэтому включить персонажа в ролик не составило бы большого труда. Другой пользователь считает, что доппельгангер переместился из иного измерения, чтобы посмотреть на собственную смерть во время взрыва грузовика.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:44

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