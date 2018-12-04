В Мельбурне путешественник из будущего растворился в воздухе перед взрывом грузовика





В Сети появилось загадочное видео, где прохожий в Мельбурне бесследно пропадает на глазах у очевидцев. Сразу за исчезновением путешественника грузовой автомобиль попадает в аварию и взрывается. Благодаря записи наружной камеры удалось в подробностях рассмотреть, как и в какой момент незнакомец в капюшоне растворяется.Мужчина просто идёт по улице вдоль проезжей части, а затем постепенно становится прозрачным и исчезает. Секундой позже по дороге проезжает на высокой скорости грузовик, который попадает в опасное ДТП.Очевидцы предполагают, что путешественник мог знать об аварии, поскольку явился из будущего. Чтобы не получить травму, неизвестный принимает решение вернуться в своё время.Скептики думают, что исчезновение тёмного силуэта выполнено посредством редактирования видео. Фон позади путешественника не движется, поэтому включить персонажа в ролик не составило бы большого труда. Другой пользователь считает, что доппельгангер переместился из иного измерения, чтобы посмотреть на собственную смерть во время взрыва грузовика.