Дочь покойного Евгения Осина стала участницей кастинга Максима Фадеева в группу Serebro





В своём блоге Агния Осина представила несколько видеозаписей на котором она демонстрирует свои вокальные данные. Ею были исполнены композиции «Волнует меня» и «Для неё».Ранее, близкий друг отца Агнии Осиной Андрей Разин высказывался в интервью, что готов оказать содействие в развитии карьеры дочери покойного певца. Он видел её участницей тура вместе с группами «Фристайл» и «Ласковый май» исполняющей знаменитую песню отца «Плачет девушка в автомате».Однако судя по всему, такая перспектива не очень приглянулась юной певице. Она решила двигаться по намеченному ею творческому пути и участию в туре Андрея Разина предпочла кастинг Максима Фадеева. Похоже, что начать свою карьеру юная певица хочет с участия в популярной группе Serebro.Ранее на своём аккаунте в соцсети девушка призналась подписчикам, что им с матерью начали приходить письма негативного содержания. В них семью умершего певца обвиняют в попытках пропиариться на его смерти. Недоброжелатели полагают, что при жизни Евгений Осин был безразличен его семье. По их мнению, как только его не стало, дочь и жена сразу начали посещать телепередачи и зарабатывать на его памяти.Подобные высказывания очень сильно огорчают Агнию Осину. Она утверждает, что они с мамой до последних дней помогали отцу. Также она рекомендовала недоброжелателям сосредоточиться на своей личной жизни, а не вмешиваться в чужую.