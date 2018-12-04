АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно без вреда для фигуры
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Инна Чурикова назвала истинную причину возникновения рака у Николая Караченцова

Коллега покойного Инна Чурикова на сороковой день после смерти Николая Караченцова назвала истинную причину возникновения рака у актера. Артистка уверена, что всему виной вредная привычка- курение.
Инна Чурикова назвала истинную причину возникновения рака у Николая Караченцова

Со дня смерти легенды советского кино прошло 40 дней. Близкие сегодня помянут Николая Петровича и вспомнят, каким добрым, веселым и отзывчивым был артист.
Коллега по театру "Ленком" Инна Чурикова вспомнила об одном пристрастии Николая Караченцова, которое могло стоить ему жизни. "Коля был страшный куряка", - говорит Инна Михайловна. Актриса отметила, что артист в театре курил только "Приму", и после аварии не хотел расставаться с сигаретами, но супруга все же отучила. Вероятно, курение и привело к раку легких у артиста.

Онкологическое заболевание у звезды медики нашли в 2017. Российские врачи стабилизировали состояние Николая Караченцова, но для лечения пришлось поехать в Израиль. Элитную клинику оплатили артисту друзья, собрав 3 млн рублей. Николай Петрович боролся с болезнью, но 26 октября прославленного актера не стало.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth
Жену звезды Дома-2 Вальтера Соломенцева выгнали с
В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся
Нюша задумалась о пользе раннего развития для
Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно
Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с
Ученые: Единороги из Ледникового периода
Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сделала
Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню
Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена
Диана Арбенина хочет порадовать наследников
Финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
В Мельбурне путешественник из будущего
Учёные: Химические соединения из духов и моющих
Ксения Бородина вступилась за мужа Курбана,
Инна Чурикова назвала истинную причину
Учёные: Первый совместный успех влияет на будущие
Ольга Бузова в образе Бритни Спирс поздравила
"Новогодняя джига-дрыга": Стас Костюшкин снял
Вода в кольцах Сатурна не отличается от земной
В России ученые создали сверхполезный кефир с
Дочь покойного Евгения Осина стала участницей
Перед Новым годом россиян ждёт 6-дневная рабочая
Эксперты поделились сведениями о пользе
В Москве в 2020 году появятся современные
Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова
Состоялся релиз стратегии Command Conquer: Rivals
Миссия на Марс решит парадокс массы раннего Солнца
Учёные: Раннее обучение чтению ставит под угрозу
Эксперт NASA: Пришельцы освоили межзвездные
Просмотреть все новости