Инна Чурикова назвала истинную причину возникновения рака у Николая Караченцова





Со дня смерти легенды советского кино прошло 40 дней. Близкие сегодня помянут Николая Петровича и вспомнят, каким добрым, веселым и отзывчивым был артист.Коллега по театру "Ленком" Инна Чурикова вспомнила об одном пристрастии Николая Караченцова, которое могло стоить ему жизни. "Коля был страшный куряка", - говорит Инна Михайловна. Актриса отметила, что артист в театре курил только "Приму", и после аварии не хотел расставаться с сигаретами, но супруга все же отучила. Вероятно, курение и привело к раку легких у артиста.Онкологическое заболевание у звезды медики нашли в 2017. Российские врачи стабилизировали состояние Николая Караченцова, но для лечения пришлось поехать в Израиль. Элитную клинику оплатили артисту друзья, собрав 3 млн рублей. Николай Петрович боролся с болезнью, но 26 октября прославленного актера не стало.