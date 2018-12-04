Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова спародировала Ольгу Бузову, спев её песню в костюме свиньи
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова в очередной раз сравнила себя с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.
Ни секрет, что Марго очень мечтает стать популярной, однако после того, как она покинула скандально-известную телестройку, ее известность продолжает угасать с каждым днем.
В Сети недавно появились слухи, что Овсянникова даже планировала обратиться к Александру Серову, чтобы тот помог ей пропиарить себя, да и в кастинге в группу «SEREBRO» блондинка хотела поучаствовать, желая тем самым попасть под крыло прославленного музыкального продюсера Максима Фадеева.
Впрочем, пока Маргарита продолжает пиарится только за счет Ольги Бузовой. Несколько часов назад Овсянникова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором она спародировала поющую телеведущую в костюме свиньи.
За считанные часы ролик бывшей участницы «Дома-2» набрал больше 140 тысяч просмотров, а интернет-пользователи продолжают вовсю обсуждать его в Сети. По словам некоторых фолловеров, Марго не только хочет за счет Бузовой пропиарится, но и хочет унизить Ольгу, демонстрируя всем свои музыкальные способности, которые по ее мнению, куда «круче.
К слову, также сейчас в социальных сетях продолжают обсуждать расставание Марго с Артемом Сорокой, который в свое время написал для девушки несколько песен. Многие телезрители «Дома-2» уверены, что совсем скоро Овсянникова захочет вернуть эпатажного участника, ведь свои песни у нее уже закончились и она нуждается в новых хитах.
Ни секрет, что Марго очень мечтает стать популярной, однако после того, как она покинула скандально-известную телестройку, ее известность продолжает угасать с каждым днем.
В Сети недавно появились слухи, что Овсянникова даже планировала обратиться к Александру Серову, чтобы тот помог ей пропиарить себя, да и в кастинге в группу «SEREBRO» блондинка хотела поучаствовать, желая тем самым попасть под крыло прославленного музыкального продюсера Максима Фадеева.
Впрочем, пока Маргарита продолжает пиарится только за счет Ольги Бузовой. Несколько часов назад Овсянникова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором она спародировала поющую телеведущую в костюме свиньи.
За считанные часы ролик бывшей участницы «Дома-2» набрал больше 140 тысяч просмотров, а интернет-пользователи продолжают вовсю обсуждать его в Сети. По словам некоторых фолловеров, Марго не только хочет за счет Бузовой пропиарится, но и хочет унизить Ольгу, демонстрируя всем свои музыкальные способности, которые по ее мнению, куда «круче.
«Ну что? Все-таки круче Бузовой?» - поинтересовалась Овсянникова у подписчиков.
К слову, также сейчас в социальных сетях продолжают обсуждать расставание Марго с Артемом Сорокой, который в свое время написал для девушки несколько песен. Многие телезрители «Дома-2» уверены, что совсем скоро Овсянникова захочет вернуть эпатажного участника, ведь свои песни у нее уже закончились и она нуждается в новых хитах.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47