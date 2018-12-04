Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова спародировала Ольгу Бузову, спев её песню в костюме свиньи

«Ну что? Все-таки круче Бузовой?» - поинтересовалась Овсянникова у подписчиков.

Ни секрет, что Марго очень мечтает стать популярной, однако после того, как она покинула скандально-известную телестройку, ее известность продолжает угасать с каждым днем.В Сети недавно появились слухи, что Овсянникова даже планировала обратиться к Александру Серову, чтобы тот помог ей пропиарить себя, да и в кастинге в группу «SEREBRO» блондинка хотела поучаствовать, желая тем самым попасть под крыло прославленного музыкального продюсера Максима Фадеева.Впрочем, пока Маргарита продолжает пиарится только за счет Ольги Бузовой. Несколько часов назад Овсянникова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором она спародировала поющую телеведущую в костюме свиньи.За считанные часы ролик бывшей участницы «Дома-2» набрал больше 140 тысяч просмотров, а интернет-пользователи продолжают вовсю обсуждать его в Сети. По словам некоторых фолловеров, Марго не только хочет за счет Бузовой пропиарится, но и хочет унизить Ольгу, демонстрируя всем свои музыкальные способности, которые по ее мнению, куда «круче.К слову, также сейчас в социальных сетях продолжают обсуждать расставание Марго с Артемом Сорокой, который в свое время написал для девушки несколько песен. Многие телезрители «Дома-2» уверены, что совсем скоро Овсянникова захочет вернуть эпатажного участника, ведь свои песни у нее уже закончились и она нуждается в новых хитах.