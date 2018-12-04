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"Новогодняя джига-дрыга": Стас Костюшкин снял клип с певцом Шурой

Стас Костюшкин сообщил поклонникам, что снял совместный клип с Шурой к Новому году. В создании ролика исполнитель выступил не только в роли солиста, но и режиссёра.
"Новогодняя джига-дрыга": Стас Костюшкин снял клип с певцом Шурой

В своём Instagram Костюшкин рассказал подписчикам о клипе на песню "На стиле 90-х". Сняться в новогоднем ролике певец также предложил Шуре, что немало удивило пользователей Сети. Блогер похвастался, что сам срежиссировал клип. Несмотря на страх и волнение, работа показалась Костюшкину очень увлекательной.

Трек исполнитель записал за пару дней. Отметили поклонники звезды и броскую причёску, которую певец сделал, вероятно, тоже для клипа.

Фанатам знаменитости не терпится увидеть, что получилось у него и Шуры, а по опыту Киркорова и Баскова можно ожидать от видео много юмора и провокаций. Поскольку клип Костюшкин приурочил к празднику, его выход должен состояться в преддверии Нового года.

"Мы снимаем клип "На стиле 90-х". Песняк записали с Шурой за несколько дней. Танцевальная джига-дрыга на НГ. Ещё одно событие: я режиссирую клип сам. Это как первый секс: страшно, но интересно", - пишет экс-участник "Чай вдвоём".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24

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