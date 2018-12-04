В Сочи, местная жительница в ходе ссоры с соседкой покалечила ей лицо, избив поленом





Конфликт между соседками образовался из-за расположенных возле дома потерпевшей дров, которые препятствовали проходу к её участку. Она сделала замечание обвиняемой на которые та отреагировала агрессивно. Хозяйка дров кинула женщину на землю и начала выдавливать ей глаза. Затем она взяла одно из лежащих рядом брёвен и нанесла соседке около десяти ударов по голове. В результате избиения у потерпевшей сломаны нос и скулы.Обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы.