В России ученые создали сверхполезный кефир с помощью ультразвука
В России команде ученых удалось сделать необычным обычный продукт. С помощью ультразвука они создали сверхполезный кефир.
Исследователи рассказали, что они хотели просто повысить количество кефирана, содержащегося в напитке. В результате ученые улучили полезный продукт, обработав его ультразвуком.
Напиток изготавливали обычным способом. После ультразвуковой обработки, в молоко добавляли обычную закваску. В кефире значительно повысилось содержание кефирана. Но эксперты пока затрудняются объяснить, как это произошло. Возможно ультразвук стимулировал развитие полезных бактерий или же они восприняли его враждебно. В настоящее время неизвестно как будет реализоваться новый сверхполезный напиток и сможет ли получать от него пользу среднестатистический потребитель.
Исследователи рассказали, что они хотели просто повысить количество кефирана, содержащегося в напитке. В результате ученые улучили полезный продукт, обработав его ультразвуком.
Напиток изготавливали обычным способом. После ультразвуковой обработки, в молоко добавляли обычную закваску. В кефире значительно повысилось содержание кефирана. Но эксперты пока затрудняются объяснить, как это произошло. Возможно ультразвук стимулировал развитие полезных бактерий или же они восприняли его враждебно. В настоящее время неизвестно как будет реализоваться новый сверхполезный напиток и сможет ли получать от него пользу среднестатистический потребитель.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:07