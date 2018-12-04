В России ученые создали сверхполезный кефир с помощью ультразвука





Исследователи рассказали, что они хотели просто повысить количество кефирана, содержащегося в напитке. В результате ученые улучили полезный продукт, обработав его ультразвуком.Напиток изготавливали обычным способом. После ультразвуковой обработки, в молоко добавляли обычную закваску. В кефире значительно повысилось содержание кефирана. Но эксперты пока затрудняются объяснить, как это произошло. Возможно ультразвук стимулировал развитие полезных бактерий или же они восприняли его враждебно. В настоящее время неизвестно как будет реализоваться новый сверхполезный напиток и сможет ли получать от него пользу среднестатистический потребитель.