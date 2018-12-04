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В России ученые создали сверхполезный кефир с помощью ультразвука

В России команде ученых удалось сделать необычным обычный продукт. С помощью ультразвука они создали сверхполезный кефир.

В России ученые создали сверхполезный кефир с помощью ультразвука

Исследователи рассказали, что они хотели просто повысить количество кефирана, содержащегося в напитке. В результате ученые улучили полезный продукт, обработав его ультразвуком.

Напиток изготавливали обычным способом. После ультразвуковой обработки, в молоко добавляли обычную закваску. В кефире значительно повысилось содержание кефирана. Но эксперты пока затрудняются объяснить, как это произошло. Возможно ультразвук стимулировал развитие полезных бактерий или же они восприняли его враждебно. В настоящее время неизвестно как будет реализоваться новый сверхполезный напиток и сможет ли получать от него пользу среднестатистический потребитель.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:07

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