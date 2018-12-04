Перед Новым годом россиян ждёт 6-дневная рабочая неделя





Роструд проинформировал граждан России, что в субботу 29 декабря придётся выйти на работу. Вместо выходного жители страны смогут отдохнуть в понедельник 31 числа, а также все последующие дни до 8 января. Такое решение было принято, чтобы новогодние каникулы шли без перерыва.Кроме того, некоторые выходные были перенесены в январе постановлением Кабинета министров. В 2019-м вместо 5 января россияне отдохнут 2 мая, а вместо 6 января (воскресенье) - 3 мая в пятницу.Также Министерство труда опубликовало полный календарь праздничных и выходных дней на 2019 год. Соответствующий документ правительство подписало 1 октября 2018 года. Корректировки в производственный график, как отмечает Роструд, внесли затем, чтобы работники смогли более рационально воспользоваться своим нерабочим временем.Напомним, что на Новый год россияне традиционно отдыхают 8-10 дней подряд. В прошлом году Геннадий Зюганов и КПРФ хотели упразднить чересчур долгие, по мнению партии, каникулы, однако инициатива не получила поддержку в Госдуме.