Эксперты рассказали, как сделать идеальной любую выпечку





Экспертная команда Wirecutter совместно с профессиональным пекарем Маргаритой Престон потратили около 200 часов на то, чтобы определить перечень правильных инструментов для идеальной выпечки. В первую очередь стоит обратить внимание на сам рецепт будущего лакомства. Специалисты рекомендуют строго придерживаться меры, указанной в нём, а использовать для этого чувствительные кухонные весы. Кроме того, если ингредиентов много, то после измерения массы каждого обязательно начисто вытереть сосуд на весах. Для смешивания, например, сливочного масла с сахарным песком, или взбивания крема стоит использовать специальные комбайны или мощные миксеры, чтобы добиться именно той консистенции, которая позволит сделать выпечку идеальной. Вручную этот процесс может превратиться не только в настоящую муку для готовящего, но и не даст качественного результата.Выбор скалки для теста, как оказалось, тоже играет роль в создании идеальной выпечки, внешний вид и вкусовые качества которой сильно зависят и от формы изделия, равномерного его запекания, а также толщины. Эксперты советуют приобрести несколько видов скалок, ведь некоторыми из них удобно работать исключительно с прямоугольными формами, а вот скалка с зауженными конусовидными концами будет уместна при формировании ровного круглого коржа, так как ею удобно прокатывать края. Для вырезания, например, печенья из теста, стоит выбирать формы из нержавеющей стали с острыми краями, что позволит сделать идеальный срез и одинаковые края на каждом изделии.Завершающим этапом для создания идеальной выпечки является правильно подобранная форма для выпекания, толщина её дна и сам материал, из которого она изготовлена. Кроме того, для равномерного распределения температуры в процессе приготовления духовой шкаф должен быть оснащён несколькими режимами с возможностью ручной регулировки, ведь каждое блюдо требует собственного подхода. Эксперты считают, что с качественными кухонными инструментами и пошаговым рецептом даже любитель сможет сделать свою выпечку идеальной.