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Эксперт NASA: Пришельцы освоили межзвездные путешествия и посещали Землю

Эксперт NASA выдвинул неожиданную теорию. Сильвано Коломбано считает, что пришельцы уже освоили межзвездные путешествия и даже посещали Землю.
Эксперт NASA: Пришельцы освоили межзвездные путешествия и посещали Землю

Сильвано Коломбано верит в существование гуманоидов, но их жизнедеятельность может отличаться от жизни на основе углерода.
Он заявил, что люди недооценивают инопланетян, возможно, они вышли за рамки человеческих технологий, освоив межзвездные путешествия. Специалист отметил, что современная наука может столкнуться с проблемами в прогнозировании технологической эволюции на ближайшие тысячи лет, так как технологическое развитие нашей цивилизации началось только около 10 тыс. лет назад, а за 500 лет наблюдается научный бум.

Космолог также вспомнил об радиоволнах, которые являются устаревшим способом обнаружения инопланетных существ. Он рекомендует ученым вспомнить об "альтернативной физике" и задуматься об НЛО как о феномене, достойном изучения.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:24

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