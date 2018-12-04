Героиня «Сватов» Татьяна Кравченко поделилась подробностями взаимоотношений с Федором Добронравовым

В аннотациях к опубликованному в Instagram снимку, актриса поведала о тёплых приятельских отношениях между актёрами во время съёмок. Также она добавила, что близко общается с Фёдором Добронравовым и за пределами работы. Татьяна Кравченко полагает, что благодаря крепкой дружбе за пределами экрана, актёрам удалось сыграть супружескую жизнь.Напомним, ранее в Сети ходил слух о предполагаемом романе между звёздами «Сватов». Зрители полагали, что актёрам слишком правдоподобно удаётся изображать супругов.