АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Женщины рассказали, почему отказываются от профилактики рака груди
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Исследование: Женщины рассказали, почему отказываются от профилактики рака груди

Эксперты из Великобритании провели новое исследование, которое показало, почему некоторые женщины из группы риска отказываются от медикаментозной профилактики рака груди. Оказалось, что значительная часть пациенток просто мало осведомлена обо всех нюансах приёма такого препарата.

Исследование: Женщины рассказали, почему отказываются от профилактики рака груди


Группа экспертов из Университета Линдса в Великобритании проанализировала анкеты женщин-добровольцев, в которых те оставили своё мнение по поводу медикаментозной профилактики рака груди. Из 400 опрошенных пациентов с имеющимся риском развития онкологии молочной железы порядка 72% признались, что не соглашаются на приём профилактического проверенного препарата тамоксифена из-за боязни привыкания к нему. Ещё 57% респондентов опасаются испытать на себе побочные эффекты лекарства. Врачи подтвердили, что в отдельных случаях таковые действительно имеют место быть, а потому перед началом курса необходимо пройти все обследования и получить консультацию специалиста.

Кроме того, согласно ещё одному опросу, проведённому той же группой экспертов, почти треть женщин, а именно 29% считают, что при готовности приступить к профилактике рака груди врачи начинают выписывать чересчур много лекарств. Ещё 24% готовы принимать тамоксифен, но с обязательными перерывами, считая препарат сильнодействующим, а потому вредным. Из числа опрошенных 23% назвали себя чувствительными к любым лекарствам, а ещё 17 признались, что лучшей профилактикой для них являются природные средства защиты, а не медикаменты.

Исследование: Женщины рассказали, почему отказываются от профилактики рака груди


Подводя итоги проведённого исследования, руководитель экспертной группы из Университета Линдса доктор Сэмюэл Смит отметил, что основная часть опрошенных женщин отказывается от медикаментозной профилактики рака, несмотря на наличие риска развития заболевания, из-за банальной неосведомлённости по поводу самого препарата и его воздействия на организм. Поэтому, считает Смит, необходимо более тщательно проводить подготовку медиков, вооружая их не только данными о препарате, но и фактами, свидетельствующими о статистике успешного приёма среди пациентов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota до 2022 года выпустит 19 новых
Ученые: Дельфинам понравилось смотреть мультфильм
Исследование: Женщины рассказали, почему
Дизельный Volkswagen Tiguan уйдет с российского
Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди намерена
В симуляции ученые показали последствия падения
Экс-участника шоу «Замуж за Бузову» Валентина
Cadillac в 2019 году привезет в Россию ряд новинок
На дне рождения дочери Киркорова Аллу Пугачеву
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко показал новую
Земле может угрожать приближающийся к ней 4
В Германии установлена золотая рождественская ель
Уфолог обнаружил окаменевшего краба на снимках
Приложение Apple Music стало доступно на всех
Анфиса Чехова считает нормальным приручение диких
Маша Кохно и Андрей Штрих приняли участие в
Брэдд Питт пытается "купить" любовь детей
Дмитрий Колдун во время работы не раз сталкивался
Сын Риты Марсо во время свидания с папой не
Ученые показали удивительное изображение
Виктория Лопырева высказалась в поддержку
Учёные объяснили вызванную страхом на первом
Кристина Орбакайте появилась на вечеринке
Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну
Звезда «Дома-2» Олег Майами переоделся в девушку
Два компонента кофе защитили нейроны от болезни
Алексей Воробьев посвятил бесплатную песню своему
Военный корреспондент опробовал снайперскую
«Дом-2»: Милена Безбородова своей ночной
Яна Рудковская посетила мероприятие в честь
Просмотреть все новости