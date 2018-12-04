Исследование: Женщины рассказали, почему отказываются от профилактики рака груди





Группа экспертов из Университета Линдса в Великобритании проанализировала анкеты женщин-добровольцев, в которых те оставили своё мнение по поводу медикаментозной профилактики рака груди. Из 400 опрошенных пациентов с имеющимся риском развития онкологии молочной железы порядка 72% признались, что не соглашаются на приём профилактического проверенного препарата тамоксифена из-за боязни привыкания к нему. Ещё 57% респондентов опасаются испытать на себе побочные эффекты лекарства. Врачи подтвердили, что в отдельных случаях таковые действительно имеют место быть, а потому перед началом курса необходимо пройти все обследования и получить консультацию специалиста.Кроме того, согласно ещё одному опросу, проведённому той же группой экспертов, почти треть женщин, а именно 29% считают, что при готовности приступить к профилактике рака груди врачи начинают выписывать чересчур много лекарств. Ещё 24% готовы принимать тамоксифен, но с обязательными перерывами, считая препарат сильнодействующим, а потому вредным. Из числа опрошенных 23% назвали себя чувствительными к любым лекарствам, а ещё 17 признались, что лучшей профилактикой для них являются природные средства защиты, а не медикаменты.Подводя итоги проведённого исследования, руководитель экспертной группы из Университета Линдса доктор Сэмюэл Смит отметил, что основная часть опрошенных женщин отказывается от медикаментозной профилактики рака, несмотря на наличие риска развития заболевания, из-за банальной неосведомлённости по поводу самого препарата и его воздействия на организм. Поэтому, считает Смит, необходимо более тщательно проводить подготовку медиков, вооружая их не только данными о препарате, но и фактами, свидетельствующими о статистике успешного приёма среди пациентов.