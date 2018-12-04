Виталий Милонов предлагает внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете телешоу «Битва экстрасенсов»

В интервью новостному агентству, депутат Госдумы поделился своими соображениями на счёт известного телешоу. По его словам, такого рода передачи срочно следует убрать из эфира. Политический деятель полагает, что содержание таких шоу рассчитано на сумасшедших. Также он добавил, что экстросенсорика является не наукой, а лишь вымыслом фантастов.Милонову даже самому приходилось иметь когда-то дело с экстрасенсами. У него также имеется собственный рейтинг специалистов, которых он считает «жульём».