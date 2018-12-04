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Виталий Милонов предлагает внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете телешоу «Битва экстрасенсов»

Представитель комитета по международным делам намерен внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о запретите телепередачи. По его мнению, данное шоу рассчитано на сумасшедших.
Виталий Милонов предлагает внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете телешоу «Битва экстрасенсов»

В интервью новостному агентству, депутат Госдумы поделился своими соображениями на счёт известного телешоу. По его словам, такого рода передачи срочно следует убрать из эфира. Политический деятель полагает, что содержание таких шоу рассчитано на сумасшедших. Также он добавил, что экстросенсорика является не наукой, а лишь вымыслом фантастов.

Милонову даже самому приходилось иметь когда-то дело с экстрасенсами. У него также имеется собственный рейтинг специалистов, которых он считает «жульём».

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☦️Все вместе идем на Крестный ход! Внимание!! Для всех петербуржцев и паломников 12 сентября ковчег с десницей святителя Спиридона примет участие в общегородском Александро-Невском крестном ходе по Невскому проспекту. 🙏🏻Приглашаю всех! Затем святыня будет представлена для поклонения верующих в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря! 🙏🏻Приходите 12 сентября к Казанскому кафедральному собору Санкт-Петербурга! Сбор участников крестного хода в 10:00 на Казанской улице. Начало движения колонны в 11:00.

Публикация от Виталий Милонов (@villemilonov)



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:00

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