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Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди намерена лечь под нож хирурга, чтобы исправить асимметрию груди

Экс-участнице «Дома-2» Елизавете Триандафилиди предстоит операция по исправлению асимметрии груди.

Чуть больше недели назад Елизавета вышла замуж, о чем наш портал уже сообщал. Суженным Триандафилиди стал Алексей Чайчиц, с которым длинноволосая красавица начала встречаться, находясь на реалити-шоу. Однако, как можно наблюдать сейчас, даже после ухода за ворота влюбленные сохранили отношения.

Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди намерена лечь под нож хирурга, чтобы исправить асимметрию груди

На данный момент Алексей находится в Китае, где планирует заработать достаточно денег в роли фотомодели для того, чтобы не только устроить для своей возлюбленной шикарную свадьбу, но и приобрести в Москве квартиру и даже открыть свой бизнес. В свою очередь Елизавета решила начать активно заниматься своим внешним видом.

Несколько часов назад Триандафилиди разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что выиграла в конкурсе «Красота на миллион» и в качестве презента теперь она может сделать себе новую грудь.

«Уже завтра у меня операция, паника и слезы счастья..Завтра моя грудь приобретет прежнюю форму» - заявляет Лиза.

По словам бывшей участницы «Дома-2», в следствии булимии сейчас у нее наблюдается сильная асимметрия груди.

Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди намерена лечь под нож хирурга, чтобы исправить асимметрию груди

«Правая грудь 3, левая 2.5, в груди не осталось жира» - объясняет Лиза.

Также Триандафилиди поспешила дать совет своим поклонницам. Блондинка посоветовала фанаткам меньше худеть, а также отметила, что за самим процессом операции можно будет наблюдать на еще одном ее аккаунте.

К слову, до сих пор Елизавета так и не смогла отвоевать единственную дочь у бывшего мужа, который продолжает заявлять, что сделает все возможное, чтобы лишить экс-участницу «Дома-2» родительских прав.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:20

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