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Медики рассказали, как отказаться от употребления алкоголя в новогодние праздники

Врач-консультант Фиона Сим рассказала, как прекратить употребление алкоголя в новогодние праздники. Специалист также объяснила причины, по которым многим тяжело отказаться от спиртного.
Медики рассказали, как отказаться от употребления алкоголя в новогодние праздники

По мнению медицинского советника Drinkaware, продолжительные праздники приводят к тому, что людям трудно сказать алкоголю "Стоп". Этому способствует атмосфера отдыха, визиты родных и друзей, с которыми обязательно нужно "отметить" Новый год.

Фиона Сим поясняет, что многие забывают о последствиях длительных "празднований" для почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, спиртное содержит много калорий. Врач рекомендует любителям выпить уяснить, что каждая доза алкоголя приносит вред всему организму. Очень важно делать перерыв, а также найти людей, которые поддержат. Не стоит идти на поводу у тех, кто заставляет продолжать пить.

По словам экспертов, спиртное не стоит запивать сладкой газировкой, а закусывать лучше не переедая. Медики советуют перед сном выпивать активированный уголь.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:53

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