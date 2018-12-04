Медики рассказали, как отказаться от употребления алкоголя в новогодние праздники





По мнению медицинского советника Drinkaware, продолжительные праздники приводят к тому, что людям трудно сказать алкоголю "Стоп". Этому способствует атмосфера отдыха, визиты родных и друзей, с которыми обязательно нужно "отметить" Новый год.Фиона Сим поясняет, что многие забывают о последствиях длительных "празднований" для почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, спиртное содержит много калорий. Врач рекомендует любителям выпить уяснить, что каждая доза алкоголя приносит вред всему организму. Очень важно делать перерыв, а также найти людей, которые поддержат. Не стоит идти на поводу у тех, кто заставляет продолжать пить.По словам экспертов, спиртное не стоит запивать сладкой газировкой, а закусывать лучше не переедая. Медики советуют перед сном выпивать активированный уголь.