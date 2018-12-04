Экс-участника шоу «Замуж за Бузову» Валентина Коробкова назвали «Романтиком года»
Бизнесмен из Читы Валентин Коробков был одним из тех участников проекта «Замуж за Бузову», чьи чувства к звезде вызвали доверие в зрителей. А недавно в столичном ювелирном доме «Эстет» проходила церемония награждения премии Elite Magazine, где молодому мужчине вручили награду и присвоили звание «Романтик года».
По традиции журнал ежегодно награждает выдающихся персон из самых разных сфер, начиная с артистов и заканчивая политиками или различным медийными лицами.
Главным романтиком 2018-го по мнению журнала стал именно Валентин Коробков, так и не добившийся взаимности от Бузовой. О своей награде Валентин рассказал на странице в Instagram.
Примечательно, что принимая награду и звание, Коробков отметил, что теперь в его жизни появилась женщина, ради которой он готов совершать поступки, намекая на личность Ольги Бузовой, чувства к которой, по всей видимости, у Валентина не остыли. Но при этом мужчина понимает, что его отношение к звезде ничего значит, ведь ее чувства к нему совершенно противоположны.
Напомним, что Коробков отличился в шоу «Замуж за Бузову», подарив потенциальной невесте не живые цветы, а розу, собственноручно выкованную из чугуна.
По традиции журнал ежегодно награждает выдающихся персон из самых разных сфер, начиная с артистов и заканчивая политиками или различным медийными лицами.
Главным романтиком 2018-го по мнению журнала стал именно Валентин Коробков, так и не добившийся взаимности от Бузовой. О своей награде Валентин рассказал на странице в Instagram.
Примечательно, что принимая награду и звание, Коробков отметил, что теперь в его жизни появилась женщина, ради которой он готов совершать поступки, намекая на личность Ольги Бузовой, чувства к которой, по всей видимости, у Валентина не остыли. Но при этом мужчина понимает, что его отношение к звезде ничего значит, ведь ее чувства к нему совершенно противоположны.
Напомним, что Коробков отличился в шоу «Замуж за Бузову», подарив потенциальной невесте не живые цветы, а розу, собственноручно выкованную из чугуна.