Ученые: Дельфинам понравилось смотреть мультфильм про Губку Боба





Келли Уиншип и Холли Эскелайнен решили показать группе из 11 афалин и пяти крупнозубых дельфинов различные передачи и мультфильмы. Для этого они встроили в стенку бассейна 32-дюймовый монитор, по которому начали показывать 10-минутные видеофрагменты. Любые признаки возбуждения и интереса в виде движений головой и похлопываний ластами тщательно фиксировались.Дельфинам показывали некоторые серии документальной программы «Планета Земля» с участием морских животных и без них, а также третий эпизод первого сезона «Губка Боб Квадратные штаны». Оказалось, что дельфины отдавали предпочтение Губке Бобу. Мультфильм смотрели даже животные с нарушенным слухом, это дало основание предположить, что дельфинов интересовало действие, происходящее на экране. Отмечено, что некоторые самцы реагировали на просмотр слишком агрессивно.