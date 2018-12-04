Ученые: Дельфинам понравилось смотреть мультфильм про Губку Боба
Демонстрируя дельфинам мультфильм «Губка Боб Квадратные штаны» ученые заметили, что афалины с большим удовольствием следили за происходящим на экране монитора. По словам сотрудников американского приюта для морских животных Dolphins Plus, дельфины настолько умные животные, что с ними необходимо регулярно играть или «развлекать» их иными методами.
Келли Уиншип и Холли Эскелайнен решили показать группе из 11 афалин и пяти крупнозубых дельфинов различные передачи и мультфильмы. Для этого они встроили в стенку бассейна 32-дюймовый монитор, по которому начали показывать 10-минутные видеофрагменты. Любые признаки возбуждения и интереса в виде движений головой и похлопываний ластами тщательно фиксировались.
Дельфинам показывали некоторые серии документальной программы «Планета Земля» с участием морских животных и без них, а также третий эпизод первого сезона «Губка Боб Квадратные штаны». Оказалось, что дельфины отдавали предпочтение Губке Бобу. Мультфильм смотрели даже животные с нарушенным слухом, это дало основание предположить, что дельфинов интересовало действие, происходящее на экране. Отмечено, что некоторые самцы реагировали на просмотр слишком агрессивно.
Келли Уиншип и Холли Эскелайнен решили показать группе из 11 афалин и пяти крупнозубых дельфинов различные передачи и мультфильмы. Для этого они встроили в стенку бассейна 32-дюймовый монитор, по которому начали показывать 10-минутные видеофрагменты. Любые признаки возбуждения и интереса в виде движений головой и похлопываний ластами тщательно фиксировались.
Дельфинам показывали некоторые серии документальной программы «Планета Земля» с участием морских животных и без них, а также третий эпизод первого сезона «Губка Боб Квадратные штаны». Оказалось, что дельфины отдавали предпочтение Губке Бобу. Мультфильм смотрели даже животные с нарушенным слухом, это дало основание предположить, что дельфинов интересовало действие, происходящее на экране. Отмечено, что некоторые самцы реагировали на просмотр слишком агрессивно.
Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:32