Дизельный Volkswagen Tiguan уйдет с российского рынка





Отмечается, что клиенты, которые оформили предзаказ на автомобиль, смогут выбрать бензиновую модификацию с некой компенсацией, о чем именно идет речь не сообщается. Эксперты автомобильной индустрии рассказывают, что данная модификация модели пользуется большим спросом у покупателей из России. На Volkswagen Tiguan приходится 22% продаж, тогда как ближайшие конкуренты Toyota RAV4 и Hyundai Tucson/Kia Sportage завоевали 9% и 2% рынка. Причиной ухода автомобилей в компании назвали сокращение вариативности и снижение издержек при производстве.Кроме того, для России автомобили выходили с двигателем стандарта Euro 5, а в Европе используют Euro 6d-Temp. Таким образом производители оставили лишь актуальную для Старого света модификацию моторов, а Китае и США Tiguan представлен лишь с бензиновым силовым блоком.На данный момент на российском рынке также продаются и другие модели немецкой компании с дизельный агрегатом. О их дальнейшей судьбе не сообщается.