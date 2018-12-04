Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова задумалась, сможет ли она всю жизнь быть одна

Несколько часов назад Орлова разместила у себя на страничке в Instagram довольно неожиданных пост, который буквально «взорвал» социальные сети.Не секрет, что Ольга уже достаточно давно одинока, ведь телезнаменитости так до сих пор и не посчастливилось встретить мужчину своей мечты. Как выяснилось, именно поэтому в последнее время Орлову начал интересовать вопрос: а сможет ли она прожить всю жизнь одна, если не встретит того «единственного».Как раз на эту тему ведущая «Дома-2» и решила поразмыслить в личном инста-блоге считанные часы назад. Ольга поинтересовалась у своих преданных поклонников, боятся ли они одиночества и если «Да», то в какой степени это опасение может, в конечном счете, принуждать их пойти на сделку с самим собой при выборе партнера для совместной жизни.Впрочем, Ольга отметила, что бывает и наоборот, когда люди решают понизить свои критерии в выборе спутника для жизни, чтобы, в конце концов, попросту не проводить старость «одним, как перст». В конце своего поста Орлова попросила фанатов поделиться с ней своим опытом.Нужно сказать, что многие интернет-пользователи отреагировали на пост ведущей «Дома-2». Некоторые принялись отмечать, что все зависит от человека и его характера, а кое-то даже дал Ольге совет. По словам подписчиков Орловой, ей следует научиться жить проще и, встретив того «единственного», сразу же броситься с головой в отношения, как в омут.