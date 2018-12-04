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На дне рождения дочери Киркорова Аллу Пугачеву перепутали с Аркадием Укупником из-за нового парика

На днях состоялось празднование дня рождения дочери Филиппа Киркорова. На празднике присутствовала Алла Пугачева, которую гости сначала перепутали с Аркадием Укупником из-за нового парика.
На дне рождения дочери Киркорова Аллу Пугачеву перепутали с Аркадием Укупником из-за нового парика

Празднование семилетия Аллы-Виктории было по настоящему грандиозным. Впрочем, это вполне ожидаемо, ведь Филлипп Киркоров известен любовью к своим детям. Поздравить дочь одиозного артиста приехали множество звёзд российского шоу-бизнеса. Само собой, что такое мероприятие не могла пропустить и его экс-супруга.Однако присутствующие не сразу узнали Примадонну. Многие приняли её парик за кучерявую голову Аркадия Укупника, особенно учитывая дополняющий образ круглые очки. На празднование дня рождения дочери Киркорова Пугачева прибыла не одна, а в компании своей подруги Алины Редель.

Также на празднике присутствовали дети Анастасии Стоцкой, Сергея Лазарева, Сары Монахимовой и Дмитрия Пескова.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:00

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