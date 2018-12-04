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Маша Кохно и Андрей Штрих приняли участие в эротической фотосессии

В Instagram экс-участницы «Дома-22 Маши Кохно появилась публикация с эротической фотосессии, в которой она приняла участие с бывшим своим возлюбленным Андреем Штрихом.

Отметим, что Андрей в последнее время у многих на слуху в связи с выигрышем главного приза размером в 1 млн рублей в шоу Амирана Сардарова.

Маша Кохно и Андрей Штрих приняли участие в эротической фотосессии

Оба участника откровенной фотосессии отрицают возобновление романтических отношений, но судя по фото или ребята отличные актеры, либо между ними вновь пробежала искра.

Напомним, что на недавний день рождения Кохно Штрих специально прилетел из Минска, чтобы вручить девушке огромного плюшевого мишку и букет цветов.

Маша Кохно и Андрей Штрих приняли участие в эротической фотосессии

На профессиональных фотографиях обнаженные тела Маши и Андрея измазаны краской, а пикантные места умело замаскированы, но атмосфера самих снимков наполнена сексуальностью и чувствами.

Подписчики Маши пожелали паре счастья и отметили, что друзей за грудь не держат», а Андрей в своем Instagram поблагодарил Кохно за то, что она есть и за совместную фотосессию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:14

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