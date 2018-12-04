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Земле может угрожать приближающийся к ней 4 декабря огромный астероид

Вечером 4 декабря в непосредственной близости к Земле пролетит гигантский астероид. Объект 2018WD2, составляющий в диаметре около 37 метров, согласно информации NASA, может нести угрозу для жителей планеты.
Земле может угрожать приближающийся к ней 4 декабря огромный астероид

Сам астероид, по расчетам экспертов, Землю не заденет, однако на ее поверхность могут упасть его огромные куски и стать причиной разрушений, подобно обломкам Челябинского метеорита. Громадные метеориты, несущие потенциальную опасность для планеты и ее обитателей, появляются раз в миллионы лет. Об этом, как заявляют специалисты NASA, свидетельствуют кратеры на Луне и других небесных объектах.

Астероиды меняют траекторию полета и разгоняются под воздействием разных внешних факторов, например, они могут столкнуться в космосе с другим телом и набрать скорость. Обычно метеориты, входя в атмосферу, практически полностью сгорают и не несут угрозы цивилизации. Огромный объект 2018WD2, приближающийся к Земле, лишь потенциально опасен для ее жителей.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:52

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