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Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена

Поющая ведущая из телестройки Оля Бузова разместила в личном микроблоге Instagram новую фотографию, под которой явно намекает, что снова влюбилась.

Фанаты звезды за несколько последних недель заметили, что их любимица пребывает в каком-то приподнятом романтическом настроении, что не может не вызывать подозрения.

Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена

Не так давно Бузова во всеуслышание заявила, что главная роли в ее жизни еще не сыграна. По словам Оли, если до 35 лет она не обзаведется наследником, то она намерена усыновить или удочерить ребенка.

«Я исполню свою мечту... я очень хочу детей и подарю жить человеку» - на днях подчеркнула в одном из интервью ведущая «Дома-2».

И вот Бузова разместила у себя на страничке в Instagram снимок, который дал надежду ее обеспокоенным фанатам, что у их любимицы может совсем скоро наладиться личная жизнь. По крайней мере, теледива указывает на этот факт под свежим фото.

Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена

На новой фотографии телезнаменитость запечатлена спиной к камере в черном купальном костюме. Под снимком Ольга оставила несколько строчек из своей песни под названием «Губы», где поётся о безумной влюбленности.

«Я сама как не своя» - отмечает Бузова.

На данный момент практически все подписчики Оли уверены в том, что своей свежей публикацией телеведущая реалити-шоу «Дом-2» хотела сказать, что наконец-таки снова влюбилась. Да и большое количество романтических Stories Бузовой говорят сами за себя.

Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена

К слову, несколько часов назад на страничке победителя телешоу «Замуж за Бузову» красавца Дениса Лебедева появилась довольно неожиданная публикация, которая говорит о том, что бывший возлюбленный певицы обзавелся новыми отношениями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:57

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