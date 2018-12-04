Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена

«Я исполню свою мечту... я очень хочу детей и подарю жить человеку» - на днях подчеркнула в одном из интервью ведущая «Дома-2».

«Я сама как не своя» - отмечает Бузова.

Фанаты звезды за несколько последних недель заметили, что их любимица пребывает в каком-то приподнятом романтическом настроении, что не может не вызывать подозрения.Не так давно Бузова во всеуслышание заявила, что главная роли в ее жизни еще не сыграна. По словам Оли, если до 35 лет она не обзаведется наследником, то она намерена усыновить или удочерить ребенка.И вот Бузова разместила у себя на страничке в Instagram снимок, который дал надежду ее обеспокоенным фанатам, что у их любимицы может совсем скоро наладиться личная жизнь. По крайней мере, теледива указывает на этот факт под свежим фото.На новой фотографии телезнаменитость запечатлена спиной к камере в черном купальном костюме. Под снимком Ольга оставила несколько строчек из своей песни под названием «Губы», где поётся о безумной влюбленности.На данный момент практически все подписчики Оли уверены в том, что своей свежей публикацией телеведущая реалити-шоу «Дом-2» хотела сказать, что наконец-таки снова влюбилась. Да и большое количество романтических Stories Бузовой говорят сами за себя.К слову, несколько часов назад на страничке победителя телешоу «Замуж за Бузову» красавца Дениса Лебедева появилась довольно неожиданная публикация, которая говорит о том, что бывший возлюбленный певицы обзавелся новыми отношениями.