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Уфолог обнаружил окаменевшего краба на снимках Марса

Скотт Уоринг обнаружил окаменевшего краба на снимках Марса. Уфолог сообщил, что неожиданная находка расположена возле лежащей статуи.
Уфолог обнаружил окаменевшего краба на снимках Марса

Тайваньский специалист, просматривая снимки Марса, представленные NASA, нашел статую с чёткими очертаниями лица, а рядом с ней существо, напоминающее краба с 8 конечностями. Скотта Уоринга поверг в замешательство тот факт, что краб смог жить в жестких марсианских условиях.
Уфолог обнаружил окаменевшего краба на снимках Марса

Уфолог также прокомментировал сведения о статуе, заявив, что пришельцы могут быть похожими на людей.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:37

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