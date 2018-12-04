Уфолог обнаружил окаменевшего краба на снимках Марса





Тайваньский специалист, просматривая снимки Марса, представленные NASA, нашел статую с чёткими очертаниями лица, а рядом с ней существо, напоминающее краба с 8 конечностями. Скотта Уоринга поверг в замешательство тот факт, что краб смог жить в жестких марсианских условиях.Уфолог также прокомментировал сведения о статуе, заявив, что пришельцы могут быть похожими на людей.