Сын Риты Марсо во время свидания с папой не выходил на связь с мамой





Маргарита поделилась с поклонниками, что ее 9-летний ребенок много времени проводит в Интернете и смартфон ему нужен только для игр.Напомним, что Марго и Кузин развелись уже давно, но воспитание своего общего сына считают общей родительской обязанностью. В основном Митя проживает с мамой, но папа может забирать его на выходные или просто в гости, когда захочет.Во время одного из таких визитов сын Агибаловой и перестал брать трубку, что очень обеспокоило Маргариту.Примечательно, что когда сын в воскресенье вечером благополучно вернулся домой, то вместе с радостью Марго испытала и удивление – на выходных Кузин сменил мальчику прическу, которую Рита с улыбкой назвала «шикарной».Подписчики Марсо согласились с ней, что нынешнему поколению невдомек страхи родителей и посетовали на то, что детей все чаще засасывает «всемирная паутина». А проблема родителей, когда они не могут дозвониться до своих чад, вполне распространена.