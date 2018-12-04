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Сын Риты Марсо во время свидания с папой не выходил на связь с мамой

Экс-участница «Дома-2» Рита Марсо пожаловалась подписчикам в Instagram, что во время последнего свидания ее сына Мити с папой Евгением Кузиным, мальчик полностью забыл о маме и даже не выходил на связь по мобильному телефону.

Маргарита поделилась с поклонниками, что ее 9-летний ребенок много времени проводит в Интернете и смартфон ему нужен только для игр.

Сын Риты Марсо во время свидания с папой не выходил на связь с мамой

Напомним, что Марго и Кузин развелись уже давно, но воспитание своего общего сына считают общей родительской обязанностью. В основном Митя проживает с мамой, но папа может забирать его на выходные или просто в гости, когда захочет.

Во время одного из таких визитов сын Агибаловой и перестал брать трубку, что очень обеспокоило Маргариту.

Сын Риты Марсо во время свидания с папой не выходил на связь с мамой

Примечательно, что когда сын в воскресенье вечером благополучно вернулся домой, то вместе с радостью Марго испытала и удивление – на выходных Кузин сменил мальчику прическу, которую Рита с улыбкой назвала «шикарной».

Сын Риты Марсо во время свидания с папой не выходил на связь с мамой

Подписчики Марсо согласились с ней, что нынешнему поколению невдомек страхи родителей и посетовали на то, что детей все чаще засасывает «всемирная паутина». А проблема родителей, когда они не могут дозвониться до своих чад, вполне распространена.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:58

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