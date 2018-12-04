В Германии установлена золотая рождественская ель





Данная композиция было создана немецкой Pro Aurum при поддержке Австрийского монетного двора. Она украшена золотыми монетами c отчеканенным изображением Венской филармонии. Стоимость драгоценной рождественской пирамиды оценивается приблизительно в два с половиной миллиона евро. Высота золотой рождественской ели достигает трёх метров.Золотая «ёлочка» находится под круглосуточным надзором секьюрити офиса Pro Aurum в Мюнхене. Желающим доступна возможность полюбоваться самым дорогим в мире символом Рождества начиная с 3 декабря.