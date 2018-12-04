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Приложение Apple Music стало доступно на всех устройствах Android

В компании Google сообщили, что приложение Apple Music теперь доступно на всех без исключениях гаджетах, работающих на базе "операционки" Android. Это стало возможным благодаря выходу обновления приложения 2.7.

Приложение Apple Music стало доступно на всех устройствах Android


Отметим, что программа стала доступна в магазине Google Play еще в 2015 году, но тогда она работала исключительно на смартфонах. Теперь приложение доступно и на планшетных компьютерах. Кроме того, приложение получило новый интерфейс и больше не имеет вид гамбургер-меню, что делает его использование более удобным для гаджетов с большой диагональю экрана.

До этого в Apple заявили, что пользователи смарт-колонок Amazon Echo получат возможность воспользоваться сервисом Apple Music начиная с 17 декабря.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:27

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